Il Napoli ha il suo attaccante, è fatta per Lukaku domani a Roma per le visite

Romelu lukaku sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli domani in mattinata l’attaccante arriverà a Roma, svolgerà le visite mediche e poi incontrerà Aurelio De Laurentiis per firmare con il Napoli. Il Napoli ingaggerà l’attaccante belga a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita.

Lukaku ritrova Conte per far dimenticare Osimhen

Finalmente, dopo settimane e mesi di trattative, chiamate e viaggi a Londra da parte del DS Manna, arriva Romelu Lukaku, inseguito per tutta la calda stagione dalla società azzurra per regalare ad Antonio Conte l’attaccante amato e richiesto. Senza mai troppo nasconderlo, il Napoli affida al belga tutto il peso dell’attacco per portare la squadra in alto dopo la debacle della scorsa stagione e per sostituire ed ereditare il regno a Napoli di Victor Osimhen, ormai agli sgoccioli della sua avventura partenopea. Lukaku ritrova Conte, lo stesso allenatore che ha saputo valorizzarlo, fatto sentire amato e fatto esprimere a livelli che il belga non è stato più in grado di replicare. La speranza di tutti i tifosi azzurri è quella di poter accogliere quell’attaccante che ha dominato in lungo e in largo nelle sue annate in Italia.