Il Napoli crolla ancora all’Olimpico, il Torino cala il tris con Sanabria, Vlasic e Buongiorno contro le macerie di quel che rimane dei campioni d’Italia. Esordio Shock per Mazzocchi

Torino-Napoli 3-0

Mazzarri in piena emergenza prova a dare una sterzata a caccia di una vittoria scaccia crisi. L’11 iniziale vede Gollini tra i pali al posto dell’infortunato Meret, in difesa coppia centrale Rrahmani e Juan Jesus sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui a centrocampo Lobotka in cabina di regia e Cajuste e Zielinski ai suoi lati. In avanti ancora Raspadori preferito a Simeone con Politano e Kvaratskhelia a completare il tridente.

<Avvio molto aggressivo del Torino, pressione alta sui portatori azzurri in fase di costruzione e granata che vanno vicino al Vantaggio con Vlasic. Napoli blando e passivo nella prima frazione che prova un sussulto soltanto con Raspadori. Nel finale di primo tempo il Torino passa in vantaggio con Sanabria che sblocca il match battendo Gollini.

Nella ripresa Mazzarri toglie uno spento ed ammonito Zielinski per far esordire Mazzocchi. L’esordio del nuovo acquisto napoletano si rivela un autentico shock, dopo solo 4 minuti dal suo ingresso in campo è autore di un brutto fallo su Lazaro e dopo un controllo Var arriva l’espulsione al suo esordio per lo sgomento dello stesso numero 30. Cambia radicalmente partita e arriva subito il raddoppio del Torino con Vlasic che questa volta non sbaglia e da fuori area e calcia un destro nell’angolino dove Gollini non arriva! Altro inserimento di Ilic, che spezza in due la difesa del Napoli: pallone al centro per Sanabria, che colpisce il palo con la porta spalancata. Sulla ribattuta il tocco è di Zapata , che trova il riflesso di Gollini!.

Al 65′ Ancora a segno i granata, stavolta con Buongiorno che svetta da calcio d’angolo e la mette all’incrocio. I tifosi del Napoli iniziano a contestare la squadra dal proprio settore

Con il risultato acquisto i granata calano il loro ritmo e la partita ha poco altro da dire e dopo una girandola di cambi l’arbitro fischia la fine della partita. Napoli in crisi nera in caduta ormai verticale e scivola al nono posto in classifica e si allontana sempre più dalla Champions, obiettivo minimo stagionale.



tabellino

Marcatori: 42′ Sanabria, 52′ Vlasic, 66′ Buongiorno

Ammoniti: Zielinski (N), Juan Jesus (N)

Espulsi: Mazzocchi (N)

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji (76′ Sazonov), Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic (90′ Gineitis), Lazaro; Vlasic (90′ Karamoh); Sanabria (90′ Seck), Zapata (76′ Pellegri). A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Pellegri, Sazonov, Seck, Vojvoda, Tameze, Gineitis, Linetty. Allenatore: Juric

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (59′ Zerbin); Cajuste (77′ Gaetano), Lobotka, Zielinski (46′ Mazzocchi); Politano (68′ Lindstrom), Raspadori (59′ Simeone), Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, Simeone, Zerbin, Lindstrom, Mazzocchi, D’Avino, Zanoli, Gaetano. Allenatore: Frustalupi

Arbitro: Mariani di Aprilia (ass. Pagliardini e D’Ascanio, IV uomo Bonacina; Var Chiffi; Avar Muto)