Billy Gilmour è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli, il centrocampista scozzese lascia il Brighton e approda alla corte di Antonio Conte che lo aveva messo nella lista dei desideri. Il Napoli chiude il terzo grande colpo in questo infuocato finale di mercato per la società e dopo l’arrivo di Romelu Lukaku ha ufficializzato in giornata il doppio colpo scozzese a centrocampo ufficializzando McTominay prima e adesso Gilmour.

Il Napoli con il colpo Gilmour

Il centrocampista è il settimo acquisto della campagna di mercato del Napoli, in un’estate dove è successo di tutto, anche la trattativa per Gilmour sembrava ormai sfumata ma dopo il rilancio del Napoli nella nottata di ieri e la forte volontà del giocatore di raggiungere la società azzurra l’operazione è andata a buon fine sul gong del mercato. Il centrocampista arriva al napoli per 14 milioni dal Brighton. Dopo aver svolto le visite mediche in Inghlterra per tempistiche di mercato. In serata è arrivata l’ufficialità Billy Gilmour è un nuovo calciatore del Napoli. Ad annunciarlo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con il solito tweet: “Benvenuto Billy!”.