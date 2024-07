Napoli è a lavoro per trovare un accordo con il Frosinone per Brescianini. L’idea è quella di aspettare l’uscita di uno tra Gaetano o Cajuste prima di affondare il colpo. Il centrocampista classe 2000 piace anche all’Atalanta, ma gli azzurri restano in vantaggio. Brescianini si è messo in luce nella scorsa stagione collezionando 40 presenze stagionali tra campionato e Coppa Italia, impreziosite da quattro reti e due assist. Il talento classe 2000 può ricoprire tutte le posizioni a centrocampo, facendo della duttilità una delle sue caratteristiche principali.

Si attende una cessione tra Gaetano e Cajuste

Il Napoli vuole regalare a Conte un nuovo rinforzo a centrocampo: si tratta di Marco Brescianini del Frosinone. La società azzurra proverà a chiudere l’operazione non appena partirà uno tra Gaetano e Cajuste. Sul centrocampista classe 2000 c’è da tempo l’interesse dell’Atalanta, ma la trattativa con il Frosinone è al momento in stand-by. Per questo il Napoli si è mosso per battere la concorrenza dei nerazzurri.