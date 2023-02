Tragedia ad Ancarano, in provincia di Teramo, dove un bambino di 12 anni è morto dopo essere caduto dall’altalena. I fatti sono accaduti intorno alle ore 19.30 e al momento c’è il massimo riserbo.

Prima il malore poi la caduta dall’altalena: 12enne muore nel giardino di casa

Mancavano pochi minuti per cena quando, per cause ancora in fase di accertamento, il ragazzino è caduto dall’altalena battendo violentemente la testa a terra. Secondo una prima ricostruzione la caduta sarebbe avvenuta a causa di un malore improvviso, ma sono in corso le analisi per confermare questa che al momento sembra essere l’ipotesi più probabile. Dalle indagini sarebbe emerso che il bambino aveva patologie pregresse.

Ad allertare i soccorsi sono stati i genitori che hanno rinvenuto il piccolo a terra privo di sensi. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata dall’ospedale di sant’Omero. Una volta giunti i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Insieme ai soccorritori, sono giunti anche i carabinieri della stazione locale che adesso stanno cercando di fare luce su quanto successo. Il pm di turno ha disposto la ricognizione cadaverica e poi deciderà se procedere con l’autopsia o restituire il corpo del bimbo alla famiglia per il funerale.