Il Giugliano Women vince il match contro la ASD Pegaso e si qualifica per la finale di Coppa Italia.

Le ragazze che avrebbero dovuto giocare in casa allo stadio De Cristofaro, si sono sfidate con le avversarie a Lusciano in un cambio di struttura all’ultimo momento. Con una nota la società Sportiva Giugliano Calcio chiarisce le motivazioni del diniego all’utilizzo dell’impianto di Casacelle.

Adesso le tigrotto si preparano per la ripartenza del campionato e per mantenere saldo il primo posto in classifica.