Sarà il Giugliano l’avversario dell’Avellino nel prossimo turno di Coppa Italia di Serie C. La squadra di Valerio Bertotto ha superato la Casertana ai calci di rigore, nella serata che ha consegnato alla squadra di Michele Pazienza l’accesso alla fase successiva della competizione. Il secondo turno eliminatorio del torneo, terminato con le nove sfide che si sono giocate nella serata di ieri, ha definito il quadro degli ottavi di finale che si disputeranno in gara unica tra il 26 e il 28 novembre. Tigrotti e lupi si sfideranno allo Stadio De Cristofaro, sono le uniche due squadre campane ancora in corsa in Coppa.

Cessione dolorosa in casa gialloblù, Salvemini ad un passo dall’addio

Una partita ed un gol in questa stagione perFrancesco Salvemini, nel primo turno di Coppa Italia di Serie C infatti l’attaccante del Giugliano ci ha messo la firma contro il Campobasso dando seguito alle dodici dello scorso anno. Ieri però con la Casertana non è stato convocato da Bertotto, un chiaro segnale per il futuro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il bomber potrebbe essere ceduto in queste ultime settimane di mercato.