Il Giugliano si muove sul mercato, ufficializzati gli arrivi di un centrocampista e un difensore

Dopo il secondo ko consecutivo con l’Audace Cerignola, il Giugliano si muove sul mercato per puntellare e migliorare ancora la rosa per mister Bertotto. La società ha ufficializzato l’arrivo di Demirovic dalla Juve Stabia e Acampa dal Team Altamura

Dalla Juve Stabia arriva Demirovic in prestito

Il Giugliano Calcio 1928, comunica di aver acquistato a titolo temporaneo dall’SS Juve Stabia il diritto delle prestazione sportive del calciatore Elian Demirovic. Il centrocampista, classe 2000, ha giocato nella prima parte di stagione nel Legnago Salus FC.

In difesa arriva Acampa dal Team Altamura

Il Giugliano Calcio 1928, comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Team Altamura il diritto delle prestazione sportive del calciatore Davide Acampa. Il difensore, classe 2003, ha firmato un accordo su base triennale. Arrivato in biancorosso la scorsa estate dal Renate, Acampa aveva collezionato con la maglia del Team Altamura 15 presenze in campionato e due in Coppa Italia.