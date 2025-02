Punto C, il Cerignola prova la fuga, l’Avellino insegue, Giugliano in piena corsa Playoff

Archiviato il 28° turno di un Girone C che dopo un grande periodo di instabilità sta ritrovando nuovi equilibri con Audace Cerignola e Avellino che allungano in vetta alla classifica, continua la crisi del Benevento, Giugliano in piena corsa Playoff strappa un pari con la Juve Next Gen. La Cavese passa a Torre del Greco e si aggiudica il derby con la Turris.

I risultati del 28° turno

In vetta continua il momento magico del Cerignola che passa di misura anche a Potenza battendo un mai domo Sorrento e cerca l’allungo decisivo verso la B, non cede il passo nemmeno l’inseguimento dell’Avellino corsaro al Pinto nel derby con la Casertana, 1-2 per gli uomini di Biancolino sempre a -5 dalla vetta. Cade il Monopoli allo Scida con il Crotone che si rilancia definitivamente per le zone di vertice. Crisi senza fine per il Benevento che non riesce a trovare i 3 punti al Francioni di Latina, solo 1-1 per I sanniti che vedono ormai la vetta a 9 punti di distanza. Pirotecnico 3-4 allo Zaccheria tra Foggia e Potenza che si dimostra una delle vere rivelazioni della stagione con i suoi 46 punti. Continua il filotto di risultati positivi del Giugliano che dopo le tre vittorie consecutive strappa un ottimo punto in casa della Juve Next Gen, 0-0 a Biella. Nel posticipo il Trapani batte il Messina e si aggancia al treno delle inseguitrici in Zona Playoff. Stecca ancora il Catania che non va oltre l’1-1 ad Altamura e non riesce a dare una sterzata alla classifica.

Giornata aperta dell’ennesima brutta pagina della situazione Taranto che oramai alla deriva più totale prende 7 gol in casa del Picerno.

Classifica

Audace Cerignola 57

Avellino 52

Monopoli 49

Benevento 48

Crotone 46

Potenza 46

Trapani 42

Giugliano 41

Picerno 40

Catania 40

Sorrento 38

Juventus N.G. 36

Foggia 35

Team Altamura 34

Cavese 33

Latina 30

Casertana 28

Messina 25

Turris 6

Taranto -6