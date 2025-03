Dal 13 al 16 marzo, il PalaTiziano di Roma ha ospitato un’emozionante edizione dei Campionati Italiani Cadetti di Taekwondo, un evento che ha segnato un record storico per la Federazione Italiana Taekwondo. Con 530 giovani atleti iscritti provenienti da tutta Italia, la kermesse ha rappresentato un momento cruciale per il movimento giovanile della disciplina, accendendo i riflettori sul futuro del taekwondo nazionale.

Trionfo e record ai Campionati Italiani Cadetti di Taekwondo: Agostino Di Stazio sul tetto d’Italia

L’importanza dell’evento è stata sottolineata dalla presenza di figure istituzionali di rilievo come il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che hanno elogiato l’impegno e la passione delle giovani promesse in gara.

Il trionfo del Team La Pietra di Napoli

Tra le squadre protagoniste della manifestazione, spicca il Team La Pietra di Napoli, che ha schierato tre atleti in tre diverse categorie: Agostino Di Stazio (-33 kg maschile), Michele Iorio (-41 kg maschile) ed Ernesto Sollo (-45 kg maschile). Iorio e Sollo hanno dimostrato grande grinta e talento, vincendo i primi incontri ma fermandosi ai quarti di finale, sfiorando il podio.

A scrivere la storia, però, è stato Agostino Di Stazio, che si è laureato campione italiano assoluto, dominando la sua categoria con intelligenza tattica, determinazione e una tecnica di altissimo livello. Il giovane talento napoletano ha superato avversari di grande spessore, imponendosi con maturità e grinta, fino a conquistare la medaglia d’oro.

Il trionfo nazionale di Di Stazio non è un caso isolato: il giovane atleta ha già lasciato il segno in campo internazionale, vincendo la medaglia d’argento al Dracula Open G1 in Bulgaria e il bronzo all’European Grand Prix in Albania. Ora, lo attende un’altra grande sfida: il ritiro in nazionale al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, in vista dei prossimi Mondiali di categoria che si terranno a Fujairah nel mese di maggio.

Il valore del Team La Pietra: una famiglia di campioni

Il successo di Di Stazio è anche il risultato del lavoro eccezionale svolto dal Team La Pietra, storica società sportiva guidata dai Maestri Antonella La Pietra e Rossella Cacciapuoti. Con sede di allenamento nella palestra Happy Life di Mugnano 2000, la squadra rappresenta molto più di un semplice team sportivo: è una vera e propria famiglia, in cui atleti, tecnici, staff e genitori condividono la passione, l’impegno e la determinazione nel superare ogni limite. Grazie alla dedizione di tutti i suoi membri, il Team La Pietra continua a essere una fucina di talenti e un punto di riferimento per il taekwondo italiano, dimostrando che con sacrificio, passione e spirito di squadra si possono raggiungere traguardi straordinari.