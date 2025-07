Il Giugliano si assicura il talento di Luigi D’Avino: difensore in prestito dal Napoli

Il Giugliano Calcio 1928 è lieto di ufficializzare l’acquisizione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del giovane difensore Luigi D’Avino, proveniente dalla SSC Napoli.

Nato nel 2005, D’Avino arriva alla corte gialloblù con la formula del prestito e rappresenta un innesto di prospettiva e qualità per la formazione allenata da mister Colavitto. Il nuovo arrivato ha mosso i primi passi nel mondo del calcio proprio tra le fila del club partenopeo, crescendo nel settore giovanile del Napoli, uno dei più strutturati e competitivi del panorama nazionale.

Qui ha svolto l’intera trafila, partendo dalle categorie minori fino ad arrivare alla Primavera, mettendosi in luce grazie alle sue doti tecniche e caratteriali che lo hanno reso uno dei profili più interessanti del vivaio azzurro. Durante il suo percorso con le giovanili, ha avuto l’opportunità di confrontarsi anche sul palcoscenico internazionale, collezionando ben 9 presenze nella UEFA Youth League, la massima competizione europea riservata alle squadre Under 19 dei principali club del continente.

Il salto nel calcio dei grandi è avvenuto nella stagione appena conclusa, quando D’Avino ha fatto il suo esordio tra i professionisti indossando la maglia del Gubbio, in Serie C, Girone B. Nella sua prima vera esperienza in prima squadra, il difensore si è reso protagonista di un’annata positiva, totalizzando 22 presenze e mettendo in mostra sicurezza, senso della posizione e grande concentrazione, qualità non comuni per un calciatore della sua età.

Con questa operazione di mercato, il Giugliano dimostra ancora una volta la volontà di puntare su giovani di talento, capaci di integrarsi rapidamente in un contesto competitivo come quello della Serie C. L’arrivo di D’Avino va a rafforzare il pacchetto difensivo gialloblù con un profilo dinamico, moderno e pronto a dare il proprio contributo fin da subito, ma allo stesso tempo in grado di crescere ulteriormente grazie al lavoro quotidiano e all’esperienza che maturerà sul campo.

La società dà il benvenuto a Luigi D’Avino e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra, certo che il suo apporto sarà prezioso nel raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Martina Ferraro