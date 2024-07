Il Giugliano si affidandano anche per la prossima stagione alle esperte mani di Danilo Russo che rinnova ancora una stagione con i tigrotti. Accordo biennale per il Portiere arrivato alle 37 primavere ma che anche nella scorsa stagione ha saputo garantire esperienza e affidabilità per la porta gialloblù.

Il comunicato del club

Il Giugliano Calcio 1928 comunica comunica aver raggiunto un’intesa con il calciatore Danilo Russo. Il portiere, classe 1987, ha sottoscritto un nuovo accordo con contrattuale su base triennale.