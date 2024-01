Il Giugliano cade contro il Sorrento trovando il terzo ko consecutivo e viene scavalcato in classifica proprio dai costieri

Sorrento-Giugliano 2-0

Allo stadio Viviani di Potenza va in scena il derby tra Sorrento e Giugliano e apre il 2024 delle due formazioni campane.

Sorrento che parte subito forse e sfiora il vantaggio con Vitale crossa con il destro per Badje che, da solo in area, calcia di piatto a botta sicura. Russo riesce a respingere la conclusione. Sul proseguo dell’azione, proteste sorrentine perché Ravasio è finito a terra. Non c’è nulla per Vogliacco. Al 18′ rigore per il Sorrento con Menna stende Cuccurullo e Vogliacco assegna il penalty. Ammonito Giorgione per proteste. Dal dischetto si presenta De Francesco che batte Russo per il vantaggio rossonero.

C’è solo il Sorrento in campo. Ha accusato il colpo la squadra di Bertotto, costretto intanto a un cambio obbligato. Fuori Giorgione, che non è in grado di continuare, dentro Gladestony. Nel finale di primo tempo ci prova anche Ravasio senza riuscire ad impensierire Russo.

In avvio di secondo tempo arriva nuovamente un rigore per il Sorrento per un fallo di Menna. Dagli undici metri si presenta Ravasio che incrocia con il destro e batte Russo per il raddoppio dei costieri. Nella ripresa succede poco con il Giugliano incapace di reagire e il Sorrento che si accontenta di gestire il doppio vantaggio. Al 70′ Gladestony spreca una grande occasione per il centrocampista, liberato da una sponda aerea di Ciuferri in area piccola. Il numero 14 non riesce, incredibilmente, ad inquadrare la porta. Negli ultimi 20 minuti non succede nulla fino al triplice fischio ,se non l’espulsione di Salvemini per protesta, che sancisce il terzo ko consecutivo dei gialloblu che scivolano momentaneamente fuori dai playoff sorpassati proprio dal Sorrento che sale al nono posto in classifica a 26 punti.

Tabellino

SORRENTO (4-3-1-2): Del Sorbo; Todisco, Fusco, Cuccurullo, Blondett; Vitale, La Monica, De Francesco; Loreto; Badje, Ravasio

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Menna, Berman, Caldore, Yabre; Vogiatzis, Giorgione, De Rosa; Ciuferri, Salvemini, Di Dio

Marcatori : De Francesco (S) Ravasio(S)