Lui si chiama Antonio D’Ausilio e ha 32 anni. Giuglianese doc, è diventato notaio a Bolzano, dove vive da circa 7 anni per motivi lavorativi. La sua nonima è un motivo di orgoglio anche per la terza città della Campania che annovera così tra i suoi figli un grande professionista capace di farsi strada al di fuori della propria regione.

Il giuglianese Antonio D’Ausilio diventa notaio: orgoglio del Sud a Bolzano

Antonio si è laureato in Giurisprudenza a Innsbruck e parla regolarmente l’italiano e il tedesco. Nei mesi scorsi ha aperto il suo studio professionale nel centro della città bolzanese. “Ha creduto nei suoi sogni, ha lavorato in silenzio, senza mai ostentare, e oggi raccoglie il frutto di tutto questo impegno: a poco più di un anno dal superamento dell’esame, il suo nome e la sua sede compaiono sulla Gazzetta Ufficiale. Sei un esempio, figlio nostro. Non solo per quello che hai raggiunto, ma per come ci sei arrivato”, scrive il papà Giuseppe in un post su Facebook.