Ha aperto la 25esima puntata di Domenica In dedicando un messaggio di affetto a una delle sue amiche più care. Mara Venier ha salutato infatti Maria De Filippi, sua “dirimpettaia” televisiva mandandole un abbraccio.

Il gesto di Mara Venier a Domenica In per Maria De Filippi: “Questo è per te”

“Prima di cominciare, voglio mandare un abbraccio forte forte alla mia dirimpettaia, Maria”, ha detto la padrona di casa di Domenica In. Un messaggio, quello della conduttrice veneta, per il ritorno in video di De Filippi dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo lo scorso 24 febbraio.

La puntata di Amici in onda ieri su Canale 5 è stata registrata però prima della scomparsa del giornalista, ma le riprese sono di nuovo in corso. L’abbraccio di De Filippi a tutti è andato in onda sabato sera con un grafica muta prima dell’inizio di C’è Posta per Te: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto, Maria”.

L’amicizia tra Mara e Maria

L’amicizia tra Venier e De Filippi va avanti da tempo e più volte Mara ha raccontato come il rapporto tra Maria e Maurizio le ricordasse quello che lei ha col marito e produttore Nicola Carraro. “Che dolore, che squarcio al cuore”, ha dichiarato Mara, “tra le tante affinità che abbiamo Maria e io c’è anche come abbiamo sempre protetto i nostri mariti, al limite di essere un po’ ‘rompi’. Le attenzioni sul cibo, la dieta, le visite, il riposo. Ci ha avvicinate questo modo identico di concepire la cura verso l’altro, che poi, pensandoci, è un essenziale ingrediente dell’amore”, ha raccontato settimana scorsa a Domenica In.

Leggi anche