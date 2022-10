Giugliano. Tutti i sabato, a partire dal 5 Novembre, al Bistrot, presso il “IL CONSORZIO”, sono in programma cinque incontri settimanali sul mondo del vino pensati per gli appassionati e per chi vuole iniziare ad avvicinarsi al mondo del vino.

Lezioni informali e un clima conviviale saranno l’approccio con cui si affronteranno argomenti come la vigna, la degustazione, l’enografia regionale e nazionale e l’abbinamento cibo-vino. Il ciclo di appuntamenti si concluderà con una cena didattica in cui saranno consegnati gli attesti di partecipazione AIS CAMPANIA.

Orario di inizio degli incontri: ore 17:00

Programma delle lezioni:

5 NOVEMBRE: Viticoltura ed Enologia;

12 NOVEMBRE: Tecnica di degustazione;

19 NOVEMBRE : Enografia regionale e nazionale;

26 NOVEMBRE: Tecnica di abbinamento cibo – vino;

3 DICEMBRE: Cena didattica e consegna attestati.

