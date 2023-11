Posizione lavorative aperte al Comune di Giugliano. Con un bando pubblicato nella giornata di oggi, 8 novembre, si procede alla selezione di 14 assistenti sociali a tempo determinato.

Il comune di Giugliano assume: si cercano 14 assistenti sociali. Bando e requisiti

La durata del contratto è di 24 mesi e non sono prorogabili. La domanda per l’iscrizione al bando di concorso deve essere inoltrata entro il 23 novembre. La prova d’esame verterà su un’unica prova scritta in materia di diritto degli enti locali, diritto amministrativo, elementi di diritto penale, di pedagogia e psicologia.

Per partecipare è necessario essere cittadini italiani, non avere carichi penali pendenti o condanne penali, destituzioni dalla pubblicazione amministrazione, e possedere almeno un diploma di laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale. Di seguito il link del bando con tutti i dettagli.

BANDO DI CONCORSO PER 14 ASSISTENTI SOCIALI