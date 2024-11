Il Cardinale Tagle a Parete per l’incoronazione di Maria Ss. della Rotonda

Parete. Il programma di Pasqua 2025, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Rotonda comprotettrice di Parete, prende sempre più forma.

In questi giorni un altro annuncio è giunto dai canali social del comitato e della comunità parrocchiale San Pietro Apostolo: il 21 aprile, lunedi dell’Angelo e giornata principale dei festeggiamenti, nella cittadina casertana giungerà in occasione della seconda incoronazione di Maria Santissima della Rotonda, Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Luis Antonio Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione.

“Un evento storico – lo definisce il parroco Don Antonio Raimondo, che ha dichiarato – è un grande onore accogliere nella nostra comunità il Cardinale Tagle, responsabile delle Missioni di tutto il Mondo. Come nel 1920 il Cardinale Oreste Giorgi venne a Parete per la prima incoronazione, così il Cardinale Luis Antonio Tagle incoronerà la Sacra Effigie con le nuove Corone offerte qualche anno fa dal Popolo di Parete e dai tanti devoti”.