Il Cardinale Battaglia: «L’uomo non può essere trattato come un attrezzo»

L’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia, durante la festa di San Gerardo Maiella a Materdomini, nell’avellinese, richiama l’attenzione sulla dignità dei lavoratori e contro ogni forma di sfruttamento.

Il Cardinale di Napoli Battaglia: «L’uomo non può essere trattato come un attrezzo»

Durante la celebrazione della festa di San Gerardo Maiella, nel giorno del terzo centenario della nascita del santo, il porporato ha denunciato un sistema economico che troppo spesso sacrifica la salute e i diritti delle persone in nome del profitto, richiamando anche la responsabilità dei consumatori, attratti dai prezzi bassi senza considerare le condizioni di chi lavora.

Battaglia ha inoltre invitato la Chiesa a non restare in silenzio davanti alle ingiustizie, ma a schierarsi dalla parte dei più deboli. Durante la celebrazione a Materdomini si è svolta anche la tradizionale benedizione delle sementi, simbolo di speranza e del valore del lavoro della terra.