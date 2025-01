Si terrà il prossimo 5 febbraio 2025, presso il Teatro Lendi, la decima edizione dei Tele Club Italia Awards, un evento che celebra le eccellenze del territorio nei campi del sociale, dello sport, del lavoro e dello spettacolo.

Il 5 febbraio al Teatro Lendi di Sant’Arpino la cerimonia di premiazione con i sindaci dell’area metropolitana e le autorità civili, militari e religiose

Tra i candidati di quest’anno spiccano figure straordinarie come Filomena De Mare, che ha trasformato la tragica perdita del figlio, Santo Romano, in un impegno per la giustizia tra i giovani; il deputato Francesco Emilio Borrelli, simbolo della lotta contro le illegalità a Napoli; e il Comitato Civico Vele di Scampia 167, esempio di riscatto sociale e partecipazione dal basso.

Nel mondo dello sport, saranno premiate eccellenze come la campionessa mondiale di pattinaggio Benedetta Altezza, l’atleta paralimpica Assunta Legnante, medaglia d’oro a Parigi, e il team di Sport Solutions, promotori di eventi sportivi di rilievo internazionale.

Dal panorama social emergono realtà innovative come l’app 20 Seconds, la pagina di divulgazione scientifica Curiosità Astronomiche, e l’irresistibile simpatia della Famiglia Manna che ha conquistato TikTok.

Importanti riconoscimenti andranno anche al mondo del lavoro, con il giovanissimo docente Simone Scarano, l’imprenditore Gianluca Vorzillo per aver ridato vita a strutture quali Acquaflash ed Edenlandia, e la casa editrice Graus Edizioni, impegnata nel raccontare storie di valore sociale.

Nel sociale, protagonisti saranno il Monteruscello Fest, che ha trasformato la periferia in un luogo di sviluppo; Don Massimo Condidorio, che accoglie persone fragili nella periferia di Giugliano e combatte contro degrado e prostituzione, e il Centro Commerciale Jambo1, esempio di legalità dopo la confisca alla criminalità organizzata.

Il mondo dello spettacolo vedrà tra i candidati la giovane promessa del canto Mariafrancesca Cennamo, arrivata in finale a “Io Canto”, la regista Barbara Napolitano che ha diretto “Natale in Casa Cupiello” di Salemme in Rai e il musicista internazionale Antonio Spinelli, che ha collaborato con star come Beyoncé e Dua Lipa.

In questa edizione speciale, saranno conferiti anche il Premio alla Memoria a Pietro Valente, farmacista e filantropo, e il Premio alla Carriera al percussionista Ciccio Merolla, autore dell’iconica hit “Malatia”. I Tele Club Italia Awards 2025 si confermano un appuntamento imperdibile per celebrare coloro che contribuiscono a rendere il nostro territorio un esempio di impegno e talento. I lettori potranno votare chi, secondo loro, merita il premio per ciascuna categoria esprimendo una preferenza attraverso il form collegandosi a questo link https://www.teleclubitalia.it/awards/

[email protected]

