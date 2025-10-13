Ikea cerca personale ad Afragola: contratti full-time, part-time e stage con numerosi benefit

Logoteleclubitalia

Ikea apre le porte a nuove assunzioni nel suo store di Afragola, in provincia di Napoli. Le offerte di lavoro riguardano sia contratti a tempo pieno che part-time, con la possibilità di accedere a numerosi vantaggi per i dipendenti, tra cui sconti sugli acquisti, servizio mensa a un euro e bonus legati a eventi personali come matrimoni, nascite o adozioni.

Gli avvisi di selezione riguardano diverse figure professionali. Tra queste:

Department Manager: contratto full-time nel settore Commerciale e Vendite.

Addetto/a alla ristorazione: contratto part-time riservato alle categorie protette secondo la legge 68/99.

Addetto/a vendita: contratto part-time con formula weekend, settore Commerciale e Vendite.

Ikea Leader di Domani: stage in store food.

Stage vendita e progettazione.

Stage HR pianificazione del personale.

Oltre ai contratti regolari, i tirocinanti possono usufruire della mensa gratuita, corsi di formazione e di un rimborso spese di 850 euro lordi. Per tutte le posizioni è richiesta la disponibilità a lavorare su turni, cinque giorni su sette, per un totale di 40 ore settimanali.

