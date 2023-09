Afredo Foffy e Rosario, la coppia lgbtq+ più famosa di Tiktok Italia, sono convolati a nozze. I neosposi hanno celebrato il loro matrimonio presso Villa La Posada, via Stella Maris a Licola, nel territorio di Giugliano. All’evento hanno partecipato più di 250 invitati, tra vip, tiktoker, attori e cantanti napoletani.

Come riporta Il Mattino, la coppia ha stabilito anche un dress code per tutti coloro che hanno preso parte alle nozze: “Gli unici colori che abbiamo vietato di indossare sono stati il nero, e ovviamente il bianco”, hanno spiegato al quotidiano partenopeo.

A celebrare la funzione della coppia è stata Debora Villa, attrice e comica italiana, da Camera cafè ad inviata de Le Iene. Tra i tiktoker invitati c’erano Enzo Bambolina, Sissi, Anita Montella, Sunny Loy e tanti altri.

All’evento sono stati presenti anche i cantautori Nancy Coppola, Paola Pezone e Ivan Granatino. L’evento è stato a tema “Dei dell’Olimpo»”per ricordare le divinità greche, e Rosario aveva inoltre preannunciato alcune Drag queen.

Assente, invece, la tiktoker Sissi che non ha potuto partecipare per impegni personali dato che il matrimonio, che era prefissato per sabato, è stato spostato causa maltempo.

Ieri notte Alfredo ha sorpreso Rosario con una serenata di Paola Pezone sotto casa sua a Pozzuoli. Lo stesso ha fatto Alfredo che ha invitato i suoi followers fuori la sua casa del Rione Traiano.