Un omaggio intenso e struggente, quello che i Pinguini Tattici Nucleari hanno voluto dedicare a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago, il bambino che la 37enne portava in grembo e che non è mai nato. La canzone, inclusa nel nuovo album della band intitolato “Hello Word”, non cita mai esplicitamente il nome di Giulia, ma i riferimenti sono inequivocabili.

I Pinguini Tattici Nucleari dedicano una canzone a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago “Tu dormi bambino, ti avrei dato il nome di un lungo cammino. Che strano destino andarsene a maggio come due fragole,” recita uno dei passaggi più toccanti del brano, un chiaro richiamo al mese in cui Giulia fu tragicamente uccisa.

La sorella di Giulia, Chiara, ha condiviso il pezzo nelle sue storie su Instagram, esprimendo gratitudine verso la band: “La canterò a squarciagola per te,” ha scritto, aggiungendo: “Grazie per averle dato vita attraverso la vostra musica.” Anche mamma Loredana ha voluto condividere il brano, rafforzando l’intensità del messaggio.

La storia di Giulia Tramontano ha sconvolto l’Italia, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti. Ora, oltre a rimanere impressa nelle pagine dei tribunali, vive anche attraverso l’emozione di una canzone, che le restituisce una voce eterna.