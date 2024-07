Cittadini e frequentatori di Piazza Gramsci a Giugliano a lavoro per ripulire le panchine.

Detergenti e stracci alla mano e via a ripulire l’arredo urbano. Abbiamo spesso denunciato scritte su muri e panchine in Piazza Gramsci, una delle più frequentate della città, ma un gruppo di assidui frequentatori ha deciso di ripulire tutto, per quanto possibile, per usufruire nel migliore dei modi di un bene pubblico nonostante la pulizia ordinaria e straordinaria spetterebbe al comune.

E se da un lato ci sono cittadini a cui sta a cuore il bene pubblico, dall’altro c’è sempre chi in barba al buon costume e alle regole di civiltà continua ad imbrattare e sporcare.