Un pupazzone blu con la bocca rossa e i denti aguzzi. Huggy Wuggy è il personaggio che da YouTube, secondo l’allerta diffusa dalla Polizia Postale, crea ansia e disagio nei bambini. Gli uomini delle forze dell’ordine, specializzati in reati informatici, chiedono ai genitori di prestare attenzione ai contenuti visualizzati dai bambini e in particolare ai filmati ritraenti l’inquietante pupazzo blu, considerato un contenuto pericoloso per gli under 13.

Huggy Wuggy, pericolo per gli under 13: l’avviso della Polizia Postale

“Abbiamo ritenuto opportuno dare un avviso prudenziale per sensibilizzare le famiglie rispetto a quello che è un contenuto pericoloso”, spiega la nota diffusa dalla Polizia Postale. Secondo infatti uno studio condotto dagli psicologi dell’Unità analisi del crimine informatico, può generare ansie e paure. Protagonista di un videogioco horror, Poppy Playtime, in cui viene inseguito da mostri all’interno di scenari cupi e allucinati, Huggy Wuggy è uscito da tempo dal mondo del gaming per sbarcare nei video di molti youtuber per bambini.

Un problema, per la Polizia Potale, visto che il personaggio non è adatto ai piccoli. Il direttore della Polizia Postale, Ivano Gabrielli, spiega che è fondamentale “sensibilizzare i genitori sui contenuti che in generale i loro figli guardano in rete: bisogna navigare con loro, educarli ad una navigazione consapevole e fornirgli gli strumenti giusti per orientarsi e capire quel mondo”.

Personaggio bandito anche in Gran Bretagna: effetti sui bambini

Le stesse preoccupazioni sono state manifestate anche Oltremanica. I dipartimenti locali di Polizia hanno lanciato un allarme analogo a quello della nostra Polizia Postale. Anche per gli psicologi inglesi può provocare disturbi del sonno, stati di ansia, agitazione, paura. Ci sono studi in corso per prevenire atti di autolesionismo ed eventuali fenomeni di challenge sui social che possano portare i bambini a partecipare a giochi pericolosi.

Come evitare che i propri figli entrino in contatto col pupazzo blu

Il personaggio è molto diffuso su YouTube, una piattaforma che anche i bambini e gli adolescenti conoscono bene. E’ opportuno impostare restrizioni e in particolare l modalità “riservata” attiva così da gestire i contenuti accessibili per i più piccoli.