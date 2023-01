“Sono passati 9 anni ma per mio figlio Ciro la politica non ha fatto nulla: nessuno ha preso seri provvedimenti eppure mio figlio è stato ucciso in agguato non in uno scontro”. Sono parole dure quelle di Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, il giovane tifoso del Napoli morto in ospedale dopo essere stato ferito gravemente da un ultrà romanista nel 2014, intervenuta alla trasmissione “Campania Oggi”, in onda su Teleclubitalia, canale 77.

Guerriglia tra tifosi sull’A1, parla la madre di Ciro Esposito a Teleclubitalia

Commentando gli scontri tra tifosi romanisti e partenopei nell’area di servizio di Badia Al Pino, lungo la A1, Leandri ha detto: “Questi ragazzi hanno un’opportunità preziosa: la vita. E a volte la possono mettere a rischio, come in una rivalità calcistica. Ed è quello che più mi angoscia. Non vorrei che capitasse di nuovo quello che è successo a mio figlio”.

E a chi parla di un presunto sentimento di vendetta, mai del tutto sopito, tra le due tifoserie nato in seguito alla morte di Ciro, la madre chiede che il nome di suo figlio non venga mai usato per fare violenza perché “l’odio ha ucciso mio figlio. Io non mi vorrei mai macchiare del sangue altrui, le persone che incitano alla violenza è come se incitassero a uccidere”. Poi, si rivolge alla politica: “In nove anni avrebbero potuto fare qualcosa – ha aggiunto Antonella Leandri nel corso del programma -. Mio figlio è stato ucciso in un agguato non in uno scontro. Quindi che prendessero seri provvedimenti, perché da 9 anni a questa parte non è stato fatto nulla”.