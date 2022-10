Mostra orgogliosamente il suo corpo seminudo allo stadio e si vanta di guadagnare 5mila euro al mese grazie ai suoi scatti hot su OnlyFans. Si tratta di “Coyote Cute”, piccola celebrità dei social molto nota a Bari.

Guadagna 5mila euro al mese su OnlyFans: “Voglio mostrare il mio corpo”

La ragazza frequenta spesso gli spalti dello stadio san Nicola. Diplomata al liceo scientifico Arcangelo Scacchi di Bari, frequenta il corso di Laura in Comunicazione Digitale all’Università di Urbino. Negli ultimi scatti si è mostrata a favore di fotocamera con il suo lato B in bella mostra. Per lei si tratta quasi di un rito scaramantico, che questa volta ha funzionato, visto che la sua squadra del cuore ha vinto per 6-2 in casa. Su Instagram, Coyote Cutee vanta 60mila follower, ma è su OnlyFans che ha guadagnato la sua popolarità, grazie a delle foto a luci rosse e a dei video osé riservata al pubblico degli abbonati.

Un’attività social che le permette di guadagnare «tra i 4mila e i 5mila euro al mese», ha raccontato in una recente intervista. Aveva già esibito il fondoschiena allo stadio in occasione di un’altra partita quest’anno, ma senza portare fortuna al Bari, che in quel caso aveva perso. A chi la critica di usare il proprio corpo e di mercificarlo a fini di profitto, lei risponde: «Da donna mi sento libera di mostrare il mio corpo come e quando voglio, non mi sento di sminuire nessuno nel farlo, è una mia scelta consapevole di donna – ha spiegato a BariViva.it -. Credo che alimentare questi pensieri possa portare a forme di maschilismo che vedono la donna sessualizzata. Il mio corpo nudo deve essere uguale a quello di un uomo. O, perlomeno, non deve creare tutto questo scalpore».