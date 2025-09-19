Attimi di paura nella serata di ieri, giovedì 18 settembre, al Parco Lendi a Grumo Nevano, dove un incendio ha interessato un appartamento situato all’ultimo piano di uno dei palazzi del complesso residenziale.

Grumo Nevano, pentola dimentica sul gas: appartamento in fiamme

Come riporta Il Mattino, le fiamme, divampate improvvisamente, hanno richiamato l’intervento immediato dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Sul posto sono accorsi anche gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, guidati dal vicequestore Nicola Donadio, e i carabinieri della locale stazione. L’incendio è stato domato in circa dieci minuti, scongiurando conseguenze gravi. Fortunatamente, al momento dello scoppio, l’abitazione era vuota e non si sono registrati feriti.

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, il rogo sarebbe scoppiato in cucina, forse a causa di una pentola dimenticata sul gas. In corso accertamenti tecnici sugli impianti elettrici e del gas. L’appartamento, gravemente danneggiato, non è stato agibile per la notte.