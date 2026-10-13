Grumo Nevano, alla vista dei poliziotti scappa: 18enne fermato con droga

Sorpreso a cedere droga in corso Domenico Cirillo a Grumo Nevano. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato del Commissariato di Frattamaggiore ha tratto in arresto un 18enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno notato il giovane che, accortosi della loro presenza, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. Gli agenti a quel punto lo hanno raggiunto e controllato, trovandolo in possesso di 7 bustine di hashish del peso complessivo di circa 13 grammi e di 30 euro. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto. Dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Si attende l’udienza di convalida.