Presentate quest’oggi alla Procura di Napoli Nord le liste civiche a sostegno dei candidati sindaci per l’elezione amministrativa che si terrà il 14 e il 15 maggio a Grumo Nevano, in provincia di Napoli.

Grumo, forfait di Genny Abbate: sfida all’ultimo voto tra Bilancio e Maisto. Le liste

Per la coalizione di centro-sinistra c’è Fiorella Bilancio, già sindaco della città dall’aprile 2008 all’ottobre del 2010, sostenuta da ben quattro liste civiche: Alleanza Grumese, Con Fiorella Bilancio Sindaco, Insieme per Grumo Nevano e Grumo Nevano Lab. Stesso numero di liste a sostegno di Rino Maisto, candidato per il centrosinistra: Civica 80028, Idea, Partito Democratico e Progressisti.

Dietrofront invece di Genny Abbate, dirigente scolastica, nota in città per il suo impegno politico e sociale. A poche ore dalla consegna delle liste, la candidata a sindaco appartenente all’area di centrosinistra ha ritirato la sua candidatura, riportando le ragioni della sua decisione in un comunicato:

“Dopo una dolorosa e attenta valutazione, pur con grande rammarico, mi vedo costretta a non presentare la mia candidatura a Sindaco di Grumo Nevano, in quanto al momento sono venuti meno i presupposti di praticabilità politica sul territorio – ha fatto sapere Abbate -. Quello che ci tengo a sottolineare è che il gruppo che si è formato e il suo progetto deve continuare ad esistere, crescere ed alimentare una cittadinanza attiva e consapevole”.

Prima di lei, anche Giovanni Landolfo – già candidato a sindaco in altre elezioni e già presidente del consiglio comunale – aveva fatto un passo indietro, rinunciando alla corsa per il tricolore. “Dopo settimane di confronto che mi hanno visto impegnato a formare una coalizione competitiva per poter vincere e governare la nostra città – aveva scritto Landolfo – ritengo doveroso fare un passo di lato e mettere la mia persona e quello che rappresento politicamente a disposizione di una larga coalizione che vede il dott. Rino Maisto candidato a sindaco”. Insomma, con il forfait di Landolfo prima e di Abbate dopo si restringe ancora di più il campo politico e in città a sfidarsi all’ultimo voto saranno, quindi, soltanto in due.