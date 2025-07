Lite tra barcaioli all’ingresso della Grotta Azzurra a Capri. Un video, ripreso da alcuni turisti presenti sul posto, mostra una scena di tensione che ha destato preoccupazione tra residenti e operatori del settore turistico.

Grotta Azzurra di Capri, turisti costretti a pagare per saltare la fila. Scoppia lite tra barcaioli

Il filmato è stato inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli e al consigliere di Municipalità di Europa Verde, Gianni Caselli, che hanno immediatamente condannato l’accaduto.

Secondo le testimonianze raccolte, dietro l’episodio ci sarebbe un meccanismo illecito che coinvolge alcune persone che gestiscono gli ingressi alla grotta. Si parla di “mance” non dichiarate, ossia somme di denaro in nero, che i turisti sarebbero costretti a pagare per saltare la fila. Un sistema che, a quanto sembra, crea non poche tensioni tra coloro che rispettano la fila e quelli che pagano per un trattamento privilegiato. Le liti tra i barcaioli sarebbero ormai all’ordine del giorno, con il rischio che tali episodi possano degenerare in situazioni più gravi.

Borrelli e Caselli hanno definito il comportamento denunciato come «vergognoso» e un danno all’immagine di Capri e dell’intero settore turistico campano.