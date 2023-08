Un grosso incendio è divampato in tre capannoni commerciali al cui interno erano stoccati prodotti cosmetici e per la casa. È accaduto stanotte, poco dopo la mezzanotte, in via delle repubbliche marinare, nel quartiere Barra.

Grosso incendio a Napoli, brucia il deposito di prodotti cosmetici e per la casa

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della compagnia di Poggioreale per i rilievi. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare molte ore per venirne a capo.