A Gricignano di Aversa, nel casertano, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà quattro minorenni per porto abusivo di strumenti atti ad offendere, al termine di un intervento scattato dopo un controllo su strada.

Gricignano, quattro minorenni in auto scappano all’alt: fermati e denunciati. Erano armati

I giovani, tutti incensurati e provenienti dall’area compresa tra Teverola, Carinaro e Aversa, viaggiavano a bordo di un’autovettura a noleggio quando, lungo via della Libertà, non si sono fermati all’alt imposto dalla pattuglia, impegnata in un posto di controllo. Ne è nato un breve inseguimento, conclusosi, in sicurezza, poco dopo all’interno di un distributore di carburante distante poche centinaia di metri.

Durante la successiva perquisizione personale e veicolare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto nella disponibilità del gruppo un tirapugni in acciaio, immediatamente sequestrato. Al conducente, anch’egli minorenne, sono state inoltre contestate diverse violazioni al Codice della Strada: guida senza patente perché mai conseguita e mancata ottemperanza all’obbligo di fermarsi all’alt intimato da un pubblico ufficiale.

Sanzionato anche il proprietario del veicolo

Gli accertamenti hanno anche permesso di identificare l’adulto che aveva messo a disposizione il veicolo ai ragazzi, al quale è stata elevata una sanzione amministrativa per incauto affidamento del mezzo a un minorenne. Il tirapugni è stato assunto in carico e custodito in attesa del versamento all’Ufficio Corpi di Reato, mentre i quattro giovani sono stati affidati ai rispettivi genitori.