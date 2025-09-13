Controlli serrati dei Carabinieri a Gricignano di Aversa. Nella serata di ieri, i militari della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà tre uomini di 27, 30 e 36 anni, tutti pregiudicati e residenti nei quartieri napoletani di Secondigliano e Scampia.

Gricignano di Aversa, in giro con grimaldelli e passamontagna: fermati tre napoletani

I tre, a bordo di una Fiat 500 grigia, alla vista della pattuglia hanno tentato di eludere il controllo dirigendosi verso l’asse mediano. La fuga è durata pochi istanti: sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione. All’interno del veicolo i militari hanno rinvenuto guanti da giardinaggio, un berretto con visiera e uno scaldacollo che poteva essere utilizzato come passamontagna.

Proprio di quest’ultimo i fermati hanno tentato di disfarsi prima del controllo. Per loro è stato avviato il procedimento finalizzato all’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Gricignano. Ulteriori accertamenti hanno inoltre rivelato che il 36enne del gruppo si trovava in violazione dell’obbligo di dimora nel comune di Napoli, misura cautelare impostagli dal Tribunale di Benevento. Le indagini dei Carabinieri proseguono per chiarire le intenzioni dei tre uomini, fermati in circostanze che hanno destato più di un sospetto.