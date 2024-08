È il giorno del lutto a Grazzanise per i funerali della piccola Rosa Esposito, la bambina di appena 11 anni morta mentre giocava in strada lunedì scorsa.

Grazzanise, muore mentre gioca in strada: oggi l’addio a Rosa

L’ultimo saluto sarà dato alle 15 e 30 la Chiesa Madre di Grazzanise. Le circostanze della tragedia sono ancora poco chiare. Rosa stava giocando in strada quando si è sentita male. Prima il tentativo disperato dello zio, di professione infermiere, poi quello dei sanitari del 118. Purtroppo il suo cuore ha smesso di battere.

La salma della piccola giungerà in chiesa dall’istituto di medicina legale di Caserta dove ieri si è concluso l’esame autoptico per accertare le cause del decesso. Tra le ipotesi un infarto o un’aneurisma. La comunità si è stretta attorno al dolore dei genitori, del fratello, della sorella e dei parenti tutti.

Il lutto cittadino

Il primo cittadino di Grazzanise, Enrico Petrella, ha firmato l’ordinanza con cui viene stabilito il lutto cittadino. Durante la messa le attività commerciali saranno chiuse.