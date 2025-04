Scampia, domani la dedicazione della nuova Chiesa di Maria Santissima del Buon Rimedio con Cardinale Battaglia

Si svolgerà domani, giovedì 10 aprile, alle ore 18.30, la dedicazione della nuova Chiesa di Maria Santissima del Buon Rimedio, situata in via Don Pino Puglisi. La cerimonia, che rappresenta un momento di grande gioia e spiritualità per l’intera comunità, sarà presieduta dal Cardinale di Napoli, Don Mimmo Battaglia.

La nuova Chiesa, progettata diversi anni fa, è finalmente pronta a diventare un luogo di culto essenziale per il quartiere di Scampia, dove la presenza di spazi dedicati alla spiritualità è stata a lungo attesa. Alle 18.00 l’ultimo suono della campana della vecchia chiesetta si sentirà tra le strade. Da lì, in processione, alle 18.20 ci si porterà all’esterno della nuova chiesa, distante appena 50 metri, dove si svolgerà il rito della consegna.

La dedicazione della Chiesa e la consacrazione del nuovo Altare rappresentano un momento di comunità e di rinascita, atteso da tutti i fedeli del Buon Rimedio. La celebrazione vedrà anche la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e autorità locali, a testimonianza dell’importanza di questo evento, non solo per il quartiere Scampia ma anche per l’intera città di Napoli.

“Siamo certi che questo nuovo spazio di culto diventerà un punto di riferimento per la comunità, un luogo di incontro, di preghiera e di sostegno reciproco. Invitiamo tutti a partecipare a questo momento storico per Scampia e a condividere insieme la gioia di un nuovo inizio”, ha dichiarato Don Alessandro Gargiulo, Parroco della Chiesa di Maria Santissima del Buon Rimedio a Scampia.