A Giugliano apre una nuova libreria: De Rosa inaugura lo store di via Palumbo

Giugliano. Un nuovo presidio culturale si aggiunge al panorama cittadino di Giugliano: ha aperto in via Aniello Palumbo la nuova sede della “Cartolibreria De Rosa”, che lascia via San Rocco per trasferirsi in una delle arterie più vivaci della città con un ampio store a più vetrine e grandi spazi interni. Via Palumbo diventa così una vera e propria “via dei libri”, ospitando ben tre librerie: oltre alla nuova De Rosa, ci sono infatti la storica libreria Claudio (trasferitasi recentemente in piazza Gramsci per quanto riguarda la sezione libri) e la Mondadori Bookstore, presente da due anni.

Ma il fermento culturale non si ferma qui: in tutta la città si contano ben sei librerie. Oltre alle tre di via Palumbo, troviamo “Giunti al Punto” al centro commerciale “Grande Sud”, “La Libreria” di Franco Gambardella su via Ripuaria in zona mare e Zainet, una libreria specializzata in fumetti e manga, su via Marchesella. Per una città troppo spesso etichettata come “dormiente”, questo fermento rappresenta un segnale importante di risveglio culturale. Le librerie non sono solo luoghi di acquisto, ma diventano veri e propri spazi di incontro, confronto e scoperta.

Negli ultimi tempi, infatti, si moltiplicano le presentazioni di libri, gli incontri con gli autori e le iniziative legate al mondo della lettura e della scrittura. Una rete di eventi che testimonia la voglia di partecipazione e di crescita culturale, coinvolgendo adulti, giovani e bambini.