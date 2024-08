Un risveglio amaro per la città di Grazzanise. Ieri sera è morta una bambina di undici anni, Rosa Esposito, dopo aver accusato un malore mentre era in compagnia dei genitori.

Tragedia in serata a Grazzanise, bambina di sente male e muore in strada

Come anticipa Edizione Caserta, la tragedia si è consumata in in via Tonneta, zona alle spalle del palatenda. Resta da capire cosa effettivamente sia accaduto. La piccola si sarebbe sentita male in strada mentre giocava, forse vittima di un arresto cardiaco o di uno svenimento che l’ha portata poi a battere con la testa a terra.

Sul posto ci sono i carabinieri, in precedenza era arrivata l’ambulanza per cercare di rianimarla, ma è stato tutto inutile, tra lo sconforto delle persone attorno completamente sotto choc. La notizia è poi circolata rapidamente in città, gettando lo sconforto tra quanti conoscevano la famiglia Esposito.

Il paese è sconvolto per questa terribile notizia, una famiglia molto conosciuta e stimata alle prese con questo dolore, non ci sono parole. Il corpo di Rosa è stato intanto sequestrato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e trasferito all’istituto di medicina legale di Caserta per l’esame autoptico.