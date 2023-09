Ad un anno dalla sua scomparsa amici, colleghi e familiari si sono riuniti per ricordarla, commemorare la sua figura e commentare insieme l’impronta che ha lasciato nella politica napoletana e non solo. Ieri presso la sala dei baroni del comune di Napoli l’iniziativa dibattito in onore di Graziella Pagano voluta dal figlio, Lorenzo Crea.

Senatrice, europarlamentare, assessore e consigliere comunale sempre nell’orbita del centrosinistra prima con il partito comunista poi con con i Ds, il Pd e infine Italia viva dove si era candidata alle ultime politiche prima di morire. Pagano ha lasciato un grande segno nella sua città Napoli e nella politica nazionale.

Ciò che l’ha contraddistinta oltre alla passione per la politica è stata la sua capacità di riuscire ad avere dialogo e rapporti con tutti, una trasversalità che è chiaramente emersa anche all’evento di ieri dove hanno preso parte politici di ogni schieramento, esponenti della società civile e della cultura.