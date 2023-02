Un bruttissimo incidente si è verificato poco fa sull’Asse Mediano, nei pressi dell’uscita Scampia direzione Lago Patria. Come anticipa il sito TerraNostraNews che ha pubblicato anche una foto di quanto accaduto.

Grave incidente sull’Asse Mediano, giovane a terra dopo lo scontro

La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione e le notizie sono ancora frammentarie. Secondo una primissima ricostruzione un giovane di 33 anni avrebbe perso il controllo dello scooter per cause ancora da accertare mentre procedeva il tratto a scorrimento veloce in direzione Giugliano. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Non si conoscono al momento le condizioni del ferito.

Sul tratto di strada interessato dall’incidente si è formata una lunga coda anche a causa di molti automobilisti curiosi. Anche le forze dell’ordine dell’ordine sono intervenute per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dei fatti.