Circumvallazione Esterna, in arrivo telecamere e controlli h24: investimento da 500mila euro

Più controlli, maggiore sicurezza e un monitoraggio costante lungo una delle arterie più trafficate dell’area metropolitana. È questo l’obiettivo del progetto di videosorveglianza che interesserà la Circumvallazione Esterna di Napoli (SP1), finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli con un investimento di circa 500mila euro.

L’iniziativa è stata al centro della riunione convocata lo scorso 8 giugno dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, alla quale hanno preso parte i rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Metropolitana e della Città Metropolitana.

Telecamere di ultima generazione lungo la SP1

Il progetto prevede la fornitura e l’installazione di moderni sistemi di videosorveglianza nei punti ritenuti strategici dalle Forze dell’Ordine lungo la Circumvallazione Esterna. I nuovi “occhi elettronici” consentiranno un controllo più efficace del territorio e rappresenteranno un importante strumento di supporto per le attività investigative e di prevenzione dei reati.

Più sicurezza per i comuni dell’area nord di Napoli

La SP1 rappresenta una delle principali infrastrutture viarie dell’area metropolitana e collega numerosi comuni a nord del capoluogo partenopeo. Negli anni la Circumvallazione Esterna è stata spesso interessata da fenomeni legati alla microcriminalità, agli illeciti ambientali e a problematiche connesse alla sicurezza della circolazione stradale. L’installazione delle telecamere punta quindi a rafforzare la presenza dello Stato lungo l’asse viario e a migliorare la capacità di monitoraggio delle aree maggiormente esposte a criticità.

Il ringraziamento del Prefetto

Nel corso dell’incontro il Prefetto Michele di Bari ha espresso apprezzamento per l’impegno della Città Metropolitana di Napoli, sottolineando l’importanza dell’investimento destinato alla sicurezza del territorio. Secondo quanto evidenziato dalla Prefettura, il progetto contribuirà concretamente a migliorare la vivibilità e la percezione della sicurezza per migliaia di cittadini che quotidianamente percorrono la Circumvallazione Esterna per motivi di lavoro, studio o esigenze personali. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio e di contrasto ai fenomeni criminali nelle aree più sensibili della provincia di Napoli.