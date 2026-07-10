Casa a luci rosse a Pozzuoli, sequestrato appartamento: denunciati proprietario e amministratrice

Una casa di prostituzione è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri a Pozzuoli al termine di un’indagine avviata dopo la pubblicazione di annunci online e le segnalazioni di alcuni residenti. Denunciati per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione il proprietario dell’immobile, un 63enne del posto, e una donna cinese di 57 anni, ritenuta l’amministratrice dell’attività.

Gli annunci sul web e il monitoraggio dei carabinieri

L’indagine è partita da alcuni annunci pubblicati su siti di incontri, nei quali comparivano foto e descrizioni di giovani donne cinesi che offrivano prestazioni sessuali a pagamento. Negli annunci erano riportati anche recapiti telefonici e indicazioni per raggiungere l’appartamento, situato nei pressi della costa puteolana. I militari della Compagnia di Pozzuoli hanno quindi avviato una serie di servizi di osservazione, anche nelle ore notturne, documentando un continuo via vai di clienti.

Sequestrato l’immobile

Durante il controllo nell’abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto un impianto di videosorveglianza, due telefoni cellulari utilizzati, secondo gli investigatori, per organizzare gli appuntamenti, denaro contante e materiale contraccettivo. Al termine degli accertamenti è scattata la denuncia nei confronti del proprietario dell’appartamento e della donna ritenuta responsabile della gestione della casa di prostituzione. L’immobile è stato posto sotto sequestro.