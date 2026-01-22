Grave incidente a Giugliano, auto ribaltata in via Giardini

Grave incidente stradale nella giornata di oggi, giovedì 22 gennaio, a Giugliano, dove un’auto si è ribaltata in via Giardini, nei pressi dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” e a pochi passi dal Commissariato della Polizia di Stato. L’impatto ha provocato momenti di forte paura tra i presenti e ha mandato in blocco la circolazione nella zona. Secondo le prime informazioni, non risulterebbero feriti gravi, ma la dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Auto ribaltata a Giugliano: paura in via Giardini

L’incidente è avvenuto in un tratto particolarmente trafficato, soprattutto nelle fasce orarie di entrata e uscita da scuola. La vettura, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata finendo al centro della carreggiata, rendendo necessarie manovre di sicurezza e rallentamenti immediati. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi automobilisti e residenti, con forti disagi alla viabilità.

Traffico bloccato e disagi alla circolazione

A seguito del ribaltamento, il traffico è rimasto bloccato, con code e rallentamenti lungo via Giardini e nelle strade limitrofe. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la normale circolazione.