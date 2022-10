Una vicenda surreale se non fosse per il suo tragico epilogo: un barista di 35 anni, Mario Marchetta, è stato ucciso a coltellate da un cliente per aver rifiutato di versargli dell’acqua in un bicchiere.

Grassano (Matera), rifiuta di versargli dell’acqua: barista ucciso a coltellate

L’omicidio è avvenuto al “Kilò”, locale situato su via Meridionale nel centro di Grassano, centro di 5mila abitanti in provincia di Matera. I due, nella serata di ieri, si trovavano all’interno del bar quando sarebbe sorto un battibecco per un bicchiere d’acqua. Dalle parole l’aggressore è passato alla violenza: poco dopo, intorno alla mezzanotte, il 20enne avrebbe fatto ritorno nel bar e colpendo la vittima con un coltello da cucina. Diversi i fendenti, di cui alcuni all’addome. Mario Marchetta è stato trasmetto in gravi condizioni all’ospedale Tricarico di Potenza, dov’è morto per le gravi ferite riportate.

Il killer si costituisce

Sul caso indagano i Carabinieri del Comando provinciale di Matera. Poco dopo il decesso del barista, il giovane responsabile dell’omicidio, accompagnato da un avvocato, si è costituito alla Caserma dell’Arma dove è stato ascoltato ed poi è stato trasferito nel carcere di Matera. La vicenda ha suscitato un’ondata di indignazione e sgomento nel piccolo centro di Grassano. Il sindaco, Filippo Luberto, ha espresso la sua “vicinanza ad entrambe le famiglie, per un evento che ha colpito tutta la nostra comunità”. Il primo cittadino ha inoltre annunciato che proclamerà il lutto cittadino in occasione dei funerali del 35enne.