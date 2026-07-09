Successo la serata di beneficenza “La gioia”: raccolti 11mila euro

Grande successo per “La Gioia – Summer Edition”: l’evento benefico, andato in scena ieri sera tra Culto e Playa Luna, ha permesso di raccogliere 11.100 euro che saranno devoluti alla Fondazione Santobono Pausilipon a sostegno dei piccoli pazienti. Sul palco si sono alternati artisti, comici e musicisti, tra cui Vincenzo Comunale, Federico Di Napoli, Gianluca Capozzi, Alessandro Bolide, regalando al pubblico una serata all’insegna dell’intrattenimento e della solidarietà.

Nel corso della manifestazione è stato premiato anche lo scrittore Saverio Ferrara.

Diversi gli sponsor e le attività imprenditoriali che hanno deicso di sostenere l’evento.