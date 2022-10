Marco Bellavia potrebbe tornare al Grande Fratello per un confronto con gli altri concorrenti del reality di Canale Cinque, tacciati di mancanza di empatia nei confronti dell’ex volto di Bum Bum Bam. A farlo sapere è Fanpage.it.

Grande Fratello Vip, Marco Bellavia potrebbe ritornare in trasmissione

Dopo la puntata in diretta di lunedì sera, in cui Alfonso Signorini ha fatto un mea culpa definendo gli ultimi giorni “una pagina di televisione orrenda”, assumendosi la responsabilità di non aver compreso la sofferenza di Marco Bellavia. Dal Reality di Canale Cinque sono usciti altri due concorrenti: Ginevra Lamborghini, che è stata squalificata per frasi dette nei confronti di Bellavia, e Giovanni Ciacci, che è stato eliminato al televoto dal pubblico.

L’ex conduttore di Bim Bum Bam potrebbe, quindi, far ritorno al più presto al Gf Vip, anche se non è chiaro se in studio insieme al conduttore e le opinioniste oppure dentro la casa. Nel frattempo Bellavia è riapparso sui social, dopo il clamore mediatico di questi giorni, in particolare in una storia insieme al figlio in cui si mostra apparentemente sereno mentre scherza su una pianta che tiene sul balcone.