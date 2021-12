Alex Belli è sempre più preso da Soleil: al “Grande Fratello Vip”, ha ammesso di nutrire dubbi in merito a ciò che realmente prova per l’influencer, sostenendo di essere innamorato di lei e al contempo di amare anche la moglie Delia Duran.

Alex Belli sempre più preso da Solei

“Poche volte mi sono sentito così, sono una persona che ha sempre il controllo della situazione dal punto di vista lavorativo e umano. Con Sole ci siamo incontrati con una connessione incredibile e quando ho sentito questa cosa nel cuore, era l’ultima cosa che pensavo di poter provare – ha spiegato Belli ad Alfonso Signorini -. Siamo in una bolla, in una macchina che accelera tutto, ma a me piacerebbe tenere Soleil in questo modo: se c’è una cosa di cui dobbiamo vergognarci è di amare”.

La posizione verso la moglie Delia Duran

Alfonso Signorini chiede a questo punto ad Alex quale sia la sua posizione in merito alla moglie Delia, che già nelle scorse settimane è entrata nella casa per un confronto con il marito e con la stessa Soleil: “Delia sa benissimo quanto ci amiamo, chi ha definito che uno non posso amare nonostante abbia un’altra situazione?“. L’attore si giustifica dicendo di amare entrambe le donne.

La reazione di Soleil

Soleil si è così espressa in seguito alla dichiarazione d’amore di Alex Belli: “Mi ha spiazzata quando lo ha confessato ma nel bene o nel male lo sentivo. Ho sempre cercato di proteggere il tutto, anche la nostra vita fuori di qui, ma allo stesso modo ho cercato di vedere la verità. Quando si è esposto ero confusa, perché ho sempre cercato di proteggerlo. Certo che lo amo come essere umano”.

L’influencer si è espressa anche riguardo una persona che la aspetta fuori, con cui avrebbe una relazione: “Mi prendo le mie piene responsabilità, so quello che voglio. So i sentimenti per la persona che ho fuori e voglio costruire qualcosa oltre le pulsioni fisiche. Con Alex non è questa la direzione del nostro rapporto. Io non amo due uomini, riesco a distinguere meglio tutto, sono cosciente di quello che ho fuori e poi con Alex. Mi vivo il momento, non sento di fare del male”.