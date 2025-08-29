Omicidio in pieno giorno a Gragnano, in provincia di Napoli, dove un uomo è stato assassinato in pieno giorno in via Cappella della Guardia. L’identità della vittima è stata confermata: si tratta di Alfonso Cesarano, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Gragnano, omicidio in pieno giorno: 35enne ucciso a colpi di pistola

Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio ha avuto luogo intorno alle 15:30. Successivamente i carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono intervenuti sul posto. La vittima è stata raggiunta da cinque colpi di arma da fuoco e deceduta sul luogo dell’agguato. La pista battuta dagli investigatori è quella dell’agguato di matrice camorristica. Alfonso Cesarano era un noto che gravitava nell’ambito della criminalità organizzata della zona.