Un uomo di 45 anni, con doppia cittadinanza francese e italiana, è stato ferito al culmine di una lite con la sua convivente, una donna belga di 30 anni a Gragnano. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di domenica in un’abitazione di via Vittorio Veneto, dove la donna ha colpito l’uomo con un coltello, provocandogli ferite all’addome e al braccio sinistro, probabilmente nel tentativo di difendersi.

Lite domestica sfocia in violenza: uomo ferito dalla convivente a Gragnano

Dopo l’aggressione, l’uomo è rimasto sanguinante nell’androne del palazzo ed è stato successivamente soccorso e trasportato in ospedale. Fortunatamente, è cosciente e non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno trovato la vittima ferita e sanguinante. La convivente, nel frattempo, si era barricata in casa, rifiutandosi di aprire la porta. I militari sono stati costretti a entrare nell’abitazione attraverso una finestra per bloccare la donna, che è stata poi identificata e arrestata con l’accusa di lesioni personali aggravate.

In queste ore, i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta degli eventi e i motivi alla base dell’aggressione. La donna, che non parla italiano, è attualmente sotto interrogatorio, assistita da un interprete.