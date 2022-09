Un drammatico risveglio per la città di Gragnano. A pochi giorni dalla morte di Alessandro, in via Croce un uomo, Antonio B., è precipitato dal balcone di casa. Si tratterebbe di un 75enne, ex agente della Polizia Municipale in pensione.

Gragnano, altra tragedia: ex vigile precipitato dal balcone e morto sul colpo

Secondo quanto riporta Lo Strillone, la tragedia si è consumata questa mattina. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Compagnia e due ambulanza. Per il 75enne precipitato dal terzo piano di una palazzina non c’è stato niente da fare. I soccorsi sono stati inutili. L’impatto con l’asfalto, dopo un volo di diversi metri, è stato fatale. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori, anche se la pista battuta è quella del gesto estremo.

Giallo sulle cause

Antonio era benvoluto e molto conosciuto in città, soprattutto tra gli ex colleghi della Municipale. Non è chiaro se al momento della tragedia ci fossero altre persone in casa con lui. Sotto choc i residenti. La notizia, anche attraverso i social, ha fatto presto il giro della comunità di Gragnano, già scossa dalla vicenda di Alessandro, il 14enne vittima di cyberbullismo lanciatosi dal quarto piano del suo appartamento in via Lamma.